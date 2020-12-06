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В российских вузах не планируют отменять зимнюю сессию из-за пандемии

Ведомости

Зимняя сессия в российских вузах состоится, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим. Другой вопрос то, как она пройдет», — заявил он.

Министерство рекомендует российским вузам провести в дистанционном формате, добавил министр.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение. При этом бюджетные места в вузах за иностранными студентами, которые из-за ограничительных мер не могут въехать в Россию, сохраняются. Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось.

11 ноября Минобрнауки выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на удаленку с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.

Ранее по теме: Треть иностранных студентов не может въехать в Россию из-за пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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