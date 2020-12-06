В российских вузах не планируют отменять зимнюю сессию из-за пандемии

Ранее в Минобрнауки сообщили, что все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение. При этом бюджетные места в вузах за иностранными студентами, которые из-за ограничительных мер не могут въехать в Россию, сохраняются. Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось.