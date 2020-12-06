В российских вузах не планируют отменять зимнюю сессию из-за пандемии
Зимняя сессия в российских вузах состоится, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим. Другой вопрос то, как она пройдет», — заявил он.
Министерство рекомендует российским вузам провести в дистанционном формате, добавил министр.
Ранее в Минобрнауки сообщили, что все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение. При этом бюджетные места в вузах за иностранными студентами, которые из-за ограничительных мер не могут въехать в Россию, сохраняются. Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось.
11 ноября Минобрнауки выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на удаленку с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.