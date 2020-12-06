Главврач Филатовской больницы оценил сроки окончания пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса может отступить к концу 2021 г., заявил главврач московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире телеканала «Россия 1».
«Ближе, наверное, к лету 2021 г. какое-то ослабление. Ну, я так думаю. Потому что, если мы уже начинаем вакцинировать, люди еще болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснется с этим вирусом, поэтому, я думаю, к окончанию 2021 г. коронавирусная инфекция должна отступить», — цитируют его «РИА Новости».
30 ноября официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что окончания пандемии можно ожидать, когда благодаря вакцине у населения сформируется достаточный уровень иммунитета, когда люди адаптируют свое поведение к пониманию, что вирус «не намерен никуда уходить».
Ранее гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что пандемия коронавируса закончится в 2021 г. Период пандемии, когда каждый день в мире регистрируется рост числа заразившихся и существуют ограничения для борьбы с вирусом, закончится, когда значительная часть населения переболеет и получит иммунитет к коронавирусу с помощью массовой вакцинации, объяснил Максютов. Он добавил, что коронавирус при этом не исчезнет.