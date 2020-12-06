Главврач Филатовской больницы оценил сроки окончания пандемии коронавируса

«Ближе, наверное, к лету 2021 г. какое-то ослабление. Ну, я так думаю. Потому что, если мы уже начинаем вакцинировать, люди еще болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснется с этим вирусом, поэтому, я думаю, к окончанию 2021 г. коронавирусная инфекция должна отступить», — цитируют его «РИА Новости».