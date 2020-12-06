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Главврач Филатовской больницы оценил сроки окончания пандемии коронавируса

Ведомости

Пандемия коронавируса может отступить к концу 2021 г., заявил главврач московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире телеканала «Россия 1».

«Ближе, наверное, к лету 2021 г. какое-то ослабление. Ну, я так думаю. Потому что, если мы уже начинаем вакцинировать, люди еще болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснется с этим вирусом, поэтому, я думаю, к окончанию 2021 г. коронавирусная инфекция должна отступить», — цитируют его «РИА Новости».

30 ноября официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что окончания пандемии можно ожидать, когда благодаря вакцине у населения сформируется достаточный уровень иммунитета, когда люди адаптируют свое поведение к пониманию, что вирус «не намерен никуда уходить».

Ранее гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что пандемия коронавируса закончится в 2021 г. Период пандемии, когда каждый день в мире регистрируется рост числа заразившихся и существуют ограничения для борьбы с вирусом, закончится, когда значительная часть населения переболеет и получит иммунитет к коронавирусу с помощью массовой вакцинации, объяснил Максютов. Он добавил, что коронавирус при этом не исчезнет.

Ранее по теме: В России впервые выявили за сутки более 29 000 новых случаев коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных