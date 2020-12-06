В России впервые выявили за сутки более 29 000 новых случаев коронавируса

В России впервые выявили за сутки более 29 000 новых случаев коронавирусаВ Москве 7512 заболевших
В России за сутки выявили 29 039 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 460 770. Умерли за день 457 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 43 141.
Вчера, 5 декабря, оперштаб сообщил о 28 782 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 7512 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5536 пациентов, скончались 72 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3753), Подмосковье (+1295), Псковская (+880) и Нижегородская (+484) области.
За сутки в России полностью выздоровели 21 342 человека. Общее число выздоровевших выросло до 1 937 738 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 66,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 14,5 млн случаев, Индии (свыше 9,6 млн) и Бразилии (более 6,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Накануне в Москве стартовала вакцинация от коронавируса основных групп риска на базе 70 городских поликлиник. Вакцинация доступна для медиков и сотрудников образовательных учреждений и социальных организаций. Горожане, обладающие первоочередным правом на прививку, были проинформированы об этом по СМС, записаться на вакцинацию можно на портале mos.ru. Прививочные кабинеты будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00.
Сделать прививку смогут горожане в возрасте от 18 до 60 лет, прикрепленные к столичной поликлинике. В оперштабе подчеркнули, что желающие пройти вакцинацию не должны страдать от ряда хронических заболеваний, а с момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти как минимум 30 дней.