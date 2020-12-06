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В России впервые выявили за сутки более 29 000 новых случаев коронавируса

В Москве 7512 заболевших
Денис Куренев
Софья Сандурская / АГН Москва

В России за сутки выявили 29 039 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 460 770. Умерли за день 457 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 43 141.

Вчера, 5 декабря, оперштаб сообщил о 28 782 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 7512 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5536 пациентов, скончались 72 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3753), Подмосковье (+1295), Псковская (+880) и Нижегородская (+484) области.

За сутки в России полностью выздоровели 21 342 человека. Общее число выздоровевших выросло до 1 937 738 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 66,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 14,5 млн случаев, Индии (свыше 9,6 млн) и Бразилии (более 6,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Накануне в Москве стартовала вакцинация от коронавируса основных групп риска на базе 70 городских поликлиник. Вакцинация доступна для медиков и сотрудников образовательных учреждений и социальных организаций. Горожане, обладающие первоочередным правом на прививку, были проинформированы об этом по СМС, записаться на вакцинацию можно на портале mos.ru. Прививочные кабинеты будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00.

Сделать прививку смогут горожане в возрасте от 18 до 60 лет, прикрепленные к столичной поликлинике. В оперштабе подчеркнули, что желающие пройти вакцинацию не должны страдать от ряда хронических заболеваний, а с момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти как минимум 30 дней.

Ранее по теме: В Москве планируют вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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