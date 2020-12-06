В Москве планируют вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек
Власти Москвы рассчитывают в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы должны вакцинировать на перспективу 6-7 млн. человек», — цитирует его ТАСС.
По словам Собянина, «сразу такую машину не раскрутишь», город будет наращивать объемы вакцинации постепенно, отрабатывая механизмы доставки и хранения препаратов, а также цифровой записи.
Накануне в Москве стартовала вакцинация от коронавируса основных групп риска на базе 70 городских поликлиник. Вакцинация доступна для медиков и сотрудников образовательных учреждений и социальных организаций. Горожане, обладающие первоочередным правом на прививку, были проинформированы об этом по СМС, записаться на вакцинацию можно на портале mos.ru. Прививочные кабинеты будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00.
Сделать прививку смогут горожане в возрасте от 18 до 60 лет, прикрепленные к столичной поликлинике. В оперштабе подчеркнули, что желающие пройти вакцинацию не должны страдать от ряда хронических заболеваний, а с момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти как минимум 30 дней.
В субботу в столице за сутки выявили 7993 новых случая заражения коронавирусом, что является максимальны суточным приростом за все время пандемии. Всего в городе сейчас 145 465 активных больных.