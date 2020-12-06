В Москве планируют вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек

Накануне в Москве стартовала вакцинация от коронавируса основных групп риска на базе 70 городских поликлиник. Вакцинация доступна для медиков и сотрудников образовательных учреждений и социальных организаций. Горожане, обладающие первоочередным правом на прививку, были проинформированы об этом по СМС, записаться на вакцинацию можно на портале mos.ru. Прививочные кабинеты будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00.