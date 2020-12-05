В Минздраве назвали предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V»
Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V» на уровне 1942 руб. за два компонента, рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».
Стоимость упаковок по пять двухкомпонентных наборов составляет 9 710 руб.
«Спутник V» Центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Регистрация третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в Центре им. Чумакова, анонсируется властями в ближайшее время.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин включил вакцины от коронавируса включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Со следующего года он будет расширен до 788 препаратов. Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством.
Сегодня в Москве стартовала вакцинация от коронавируса основных групп риска на базе 70 городских поликлиник. Вакцинация доступна для медиков и сотрудников образовательных учреждений и социальных организаций. Сделать прививку смогут горожане в возрасте от 18 до 60 лет, прикрепленные к столичной поликлинике. В оперштабе подчеркнули, что желающие пройти вакцинацию не должны иметь ряд хронических заболеваний, а с момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти как минимум 30 дней.