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В Минздраве назвали предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V»

Ведомости

Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V» на уровне 1942 руб. за два компонента, рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

Стоимость упаковок по пять двухкомпонентных наборов составляет 9 710 руб.

«Спутник V» Центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Регистрация третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в Центре им. Чумакова, анонсируется властями в ближайшее время.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин включил вакцины от коронавируса включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Со следующего года он будет расширен до 788 препаратов. Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством.

Сегодня в Москве стартовала вакцинация от коронавируса основных групп риска на базе 70 городских поликлиник. Вакцинация доступна для медиков и сотрудников образовательных учреждений и социальных организаций. Сделать прививку смогут горожане в возрасте от 18 до 60 лет, прикрепленные к столичной поликлинике. В оперштабе подчеркнули, что желающие пройти вакцинацию не должны иметь ряд хронических заболеваний, а с момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти как минимум 30 дней.

Ранее по теме: В Москве началась вакцинация от коронавируса основных групп риска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных