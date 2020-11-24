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Мишустин включил вакцины от коронавируса в перечень важнейших препаратов

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Вакцины от коронавируса включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Позицию, касающуюся J07, изложить в следующей редакции: … вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Всего перечень дополнен 25 наименованиями препаратов. 

В пресс-службе правительства уточнили, что вакцины будут внесены в список в начале декабря 2020 г., а со следующего года он будет расширен до 788 препаратов. Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством.

23 ноября Мишустин заявил, что вакцины от коронавируса будут включены в перечень ЖНВЛП. Он отметил, что вакцины должны быть доступны всем желающим сделать прививку. Ранее в перечень были внесены лекарства от коронавируса, разрешенные для амбулаторного применения.  

Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи – была зарегистрирована в России 11 августа. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже президент России Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: В РФПИ назвали примерную стоимость одной дозы «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных