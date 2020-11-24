Мишустин включил вакцины от коронавируса в перечень важнейших препаратов
Вакцины от коронавируса включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Позицию, касающуюся J07, изложить в следующей редакции: … вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Всего перечень дополнен 25 наименованиями препаратов.
В пресс-службе правительства уточнили, что вакцины будут внесены в список в начале декабря 2020 г., а со следующего года он будет расширен до 788 препаратов. Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством.
23 ноября Мишустин заявил, что вакцины от коронавируса будут включены в перечень ЖНВЛП. Он отметил, что вакцины должны быть доступны всем желающим сделать прививку. Ранее в перечень были внесены лекарства от коронавируса, разрешенные для амбулаторного применения.
Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи – была зарегистрирована в России 11 августа. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже президент России Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.