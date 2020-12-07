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Губернатор Томска сделал 31 декабря выходным для чиновников

Ведомости

Томский губернатор Сергей Жвачкин перенес рабочий день для сотрудников областной администрации с четверга 31 декабря на субботу 26 декабря, таким образом сделав последний день года выходным. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Установить, что суббота 26 декабря 2020 года является для сотрудников Администрации Томской области рабочим днем, четверг 31 декабря 2020 года — выходным днем», — говорится в документе. 

Жвачкин делает подобное распоряжение второй год подряд. Он также рекомендовал областным исполнительным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований аналогичным образом изменить порядок работы своих сотрудников. 

Он выразил надежду, что работодатели, у которых есть возможность поменять график служащих, «пойдут им навстречу». Жвачкин подчеркнул, что у жителей области «должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что решение об освобождении граждан от работы 31 декабря будут принимать региональные власти. После этого последний день года объявили выходным главы Ставропольского края, а также Костромской, Белгородской и Владимирской областей. В Крыму и Курской области 31 декабря будет выходным для госслужащих.

До этого правительство утвердило праздничные нерабочие дни на 2021 г. Новогодние каникулы состоятся с 1 по 10 января. 31 декабря будет нерабочим днем.  

Ранее по теме: Кремль оставил объявление 31 декабря выходным днем на усмотрение регионов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных