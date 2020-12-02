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Кремль оставил объявление 31 декабря выходным днем на усмотрение регионов

Ведомости

Решение объявить 31 декабря выходным днем будут принимать региональные власти, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это решение региональных властей. Официально это рабочий день», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился объявить 31 декабря этого года выходным днем. Работники исполнительных органов власти, областных госучреждений и предприятий вместо 31 декабря будут работать в субботу, 26 декабря.

До этого член общественной палаты России, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев направил властям регионов письмо с предложением ввести 31 декабря выходной день. Ранее правительство утвердило праздничные нерабочие дни на 2021 г. Новогодние каникулы в следующем году пройдут с 1 по 10 января. 31 декабря будет нерабочим днем.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных