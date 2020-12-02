Кремль оставил объявление 31 декабря выходным днем на усмотрение регионов
Решение объявить 31 декабря выходным днем будут принимать региональные власти, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это решение региональных властей. Официально это рабочий день», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился объявить 31 декабря этого года выходным днем. Работники исполнительных органов власти, областных госучреждений и предприятий вместо 31 декабря будут работать в субботу, 26 декабря.
До этого член общественной палаты России, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев направил властям регионов письмо с предложением ввести 31 декабря выходной день. Ранее правительство утвердило праздничные нерабочие дни на 2021 г. Новогодние каникулы в следующем году пройдут с 1 по 10 января. 31 декабря будет нерабочим днем.