Кремль оставил объявление 31 декабря выходным днем на усмотрение регионов

До этого член общественной палаты России, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев направил властям регионов письмо с предложением ввести 31 декабря выходной день. Ранее правительство утвердило праздничные нерабочие дни на 2021 г. Новогодние каникулы в следующем году пройдут с 1 по 10 января. 31 декабря будет нерабочим днем.