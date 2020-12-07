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Мишустин поручил доставлять жителей отдаленных территорий до пунктов вакцинации

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов доставлять жителей отдаленных территорий до пунктов вакцинации, сообщила пресс-служба правительства.

«Прошу руководителей регионов подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все пункты вакцинации, а также организовать логистику ее проведения, в том числе доставку граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации», — сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Он отметил, что правила доставки вакцин в регионы будут утверждены к завтрашнему дню.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей.

Первая в мире вакцина от коронавируса — «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: В Подмосковье записаться на вакцинацию от коронавируса можно с 15 декабря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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