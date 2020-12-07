Мишустин поручил доставлять жителей отдаленных территорий до пунктов вакцинации

«Прошу руководителей регионов подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все пункты вакцинации, а также организовать логистику ее проведения, в том числе доставку граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации», — сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.