Мишустин поручил доставлять жителей отдаленных территорий до пунктов вакцинации
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов доставлять жителей отдаленных территорий до пунктов вакцинации, сообщила пресс-служба правительства.
«Прошу руководителей регионов подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все пункты вакцинации, а также организовать логистику ее проведения, в том числе доставку граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации», — сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Он отметил, что правила доставки вакцин в регионы будут утверждены к завтрашнему дню.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей.
Первая в мире вакцина от коронавируса — «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.