Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну

По его словам, больницы и поликлиники города работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности. При этом он подчеркнул, что к концу прошлой недели в стационарах немного увеличилось число свободных коек, но произошло это за счет долечивания коронавирусных больных на дому.