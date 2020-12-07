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Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну

Ведомости

Власти Санкт-Петербурга близки к введению полного локдауна на фоне ситуации с коронавирусом, заявил губернатор Александр Беглов, его слова передает «Интерфакс».

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией — это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила», — сказал Беглов в еженедельном радиообращении.

По его словам, больницы и поликлиники города работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности. При этом он подчеркнул, что к концу прошлой недели в стационарах немного увеличилось число свободных коек, но произошло это за счет долечивания коронавирусных больных на дому.

«До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — "красная черта", за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», — добавил он.

Согласно данным на 7 декабря, суточный прирост случаев коронавируса в Санкт-Петербурге достиг 3741.

Ранее по теме: Беглов допустил введение новых ограничений из-за коронавируса в Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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