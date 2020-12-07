Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну
Власти Санкт-Петербурга близки к введению полного локдауна на фоне ситуации с коронавирусом, заявил губернатор Александр Беглов, его слова передает «Интерфакс».
«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией — это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила», — сказал Беглов в еженедельном радиообращении.
По его словам, больницы и поликлиники города работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности. При этом он подчеркнул, что к концу прошлой недели в стационарах немного увеличилось число свободных коек, но произошло это за счет долечивания коронавирусных больных на дому.
«До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — "красная черта", за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», — добавил он.
Согласно данным на 7 декабря, суточный прирост случаев коронавируса в Санкт-Петербурге достиг 3741.