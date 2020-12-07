Минкульт поддержал предложение учредить премию имени Ирины Антоновой

«Это прекрасная и актуальная инициатива», — подчеркнули в министерстве, отметив, что уже прорабатывают комплекс мероприятий для увековечивания памяти Антоновой. Работа проводится совместно с ГМИИ им. А. С. Пушкина, а создание премии станет одним из направлений этой работы.