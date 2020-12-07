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Минкульт поддержал предложение учредить премию имени Ирины Антоновой

Ведомости

Минкульт поддерживает идею учредить премию имени Ирины Антоновой за достижения в развитии музейного дела, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Это прекрасная и актуальная инициатива», — подчеркнули в министерстве, отметив, что уже прорабатывают комплекс мероприятий для увековечивания памяти Антоновой. Работа проводится совместно с ГМИИ им. А. С. Пушкина, а создание премии станет одним из направлений этой работы.

Ранее с предложением учредить соответствующую премию выступил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет после заражения коронавирусом, сообщалось 1 декабря. Более 50 лет, с 1961 по 2013 гг., она занимала пост директора музея изобразительных искусств им. Пушкина. Затем ее назначили президентом учреждения.

Антонова является лауреатом Государственной премии, кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», академиком Российской академии художеств (РАХ) и Российской академии образования и заслуженным деятелем искусств РСФСР.

Ранее по теме: Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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