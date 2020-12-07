Минкульт поддержал предложение учредить премию имени Ирины Антоновой
Минкульт поддерживает идею учредить премию имени Ирины Антоновой за достижения в развитии музейного дела, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Это прекрасная и актуальная инициатива», — подчеркнули в министерстве, отметив, что уже прорабатывают комплекс мероприятий для увековечивания памяти Антоновой. Работа проводится совместно с ГМИИ им. А. С. Пушкина, а создание премии станет одним из направлений этой работы.
Ранее с предложением учредить соответствующую премию выступил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет после заражения коронавирусом, сообщалось 1 декабря. Более 50 лет, с 1961 по 2013 гг., она занимала пост директора музея изобразительных искусств им. Пушкина. Затем ее назначили президентом учреждения.
Антонова является лауреатом Государственной премии, кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», академиком Российской академии художеств (РАХ) и Российской академии образования и заслуженным деятелем искусств РСФСР.