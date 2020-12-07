МОК запретил Лукашенко и его сыну участвовать в олимпийских мероприятиях
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его сыну Виктору принимать участие в своих мероприятиях в качестве членов белорусского олимпийского комитета, сообщает пресс-служба организации.
«Исключить членов исполнительного совета Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии от всех мероприятий и мероприятий МОК, включая Олимпийские игры. Сюда входят, в частности, господин Александр Лукашенко в качестве президента НОК и законного представителя НОК, господин Виктор Лукашенко в качестве первого вице-президента НОК и лица, отвечающего за операции и деятельность НОК», — приводит пресс-служба выдержку из решения организации.
Эти ограничения будут действовать как минимум до февраля 2021 г., когда назначены выборы руководства НОК. Кроме того, МОК приостанавливает все выплаты белорусскому олимпийскому комитету, «за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио — 2020 и Зимним Олимпийским играм в Пекине 2022». «Все олимпийские стипендии для белорусских спортсменов теперь будут выплачиваться напрямую спортсменам, а не через НОК», — заявили в организации.
Ранее персональные санкции против Лукашенко, его сына Виктора, а также более чем 50 высокопоставленных белорусских чиновников ввел Евросоюз. Канада, Великобритания и отдельные европейские страны, в частности, республики Прибалтики и Польша, составили свои санкционные списки, в ряде случаев они оказались больше, чем у Брюсселя. В ответ на это Минск также ввел ограничения в отношении чиновников Евросоюза и Канады, однако не стал называть имен.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. США, Канада, Великобритания и Евросоюз не признали результатов выборов.