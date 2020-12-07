МОК запретил Лукашенко и его сыну участвовать в олимпийских мероприятиях

Ранее персональные санкции против Лукашенко, его сына Виктора, а также более чем 50 высокопоставленных белорусских чиновников ввел Евросоюз. Канада, Великобритания и отдельные европейские страны, в частности, республики Прибалтики и Польша, составили свои санкционные списки, в ряде случаев они оказались больше, чем у Брюсселя. В ответ на это Минск также ввел ограничения в отношении чиновников Евросоюза и Канады, однако не стал называть имен.