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Тихановская заявила о желании управлять Белоруссией не менее 45 дней

Ведомости

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что будет управлять страной минимум 45 дней после того, как действующий глава государства Александр Лукашенко уйдет в отставку. Об этом она сказала в интервью порталу Tyt.by.

«Руководителем на 45 дней, надеюсь», — ответила она на вопрос, считает ли себя будущим руководителем республики. 

Ранее, 3 декабря, в своем видеообращении к народу Тихановская объявила о готовности возглавить страну в «переходный период». По ее словам, он наступит после того, как действующая власть откажется от полномочий, отпустит политзаключенных и придет к соглашению с оппозицией после проведения переговоров. 

При этом Тихановская отметила, что точный срок ее временного правления будет зависеть от хода переговоров, их участников и того, где в этот момент будет Лукашенко. 

«Поэтому сколько времени я буду возглавлять Беларусь — вопрос открытый. Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях», — сказала она в интервью.

На данный момент Тихановская находится в Литве. Туда она уехала после того, как в Белоруссии начались протесты после проведения президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко победил в них, набрав 80,08% голосов избирателей. При этом оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Эту позицию поддержали страны Евросоюза и США.

Ранее по теме: Тихановская заявила о готовности временно возглавить Белоруссию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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