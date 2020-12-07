Тихановская заявила о желании управлять Белоруссией не менее 45 дней

На данный момент Тихановская находится в Литве. Туда она уехала после того, как в Белоруссии начались протесты после проведения президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко победил в них, набрав 80,08% голосов избирателей. При этом оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Эту позицию поддержали страны Евросоюза и США.