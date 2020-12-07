Тихановская заявила о желании управлять Белоруссией не менее 45 дней
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что будет управлять страной минимум 45 дней после того, как действующий глава государства Александр Лукашенко уйдет в отставку. Об этом она сказала в интервью порталу Tyt.by.
«Руководителем на 45 дней, надеюсь», — ответила она на вопрос, считает ли себя будущим руководителем республики.
Ранее, 3 декабря, в своем видеообращении к народу Тихановская объявила о готовности возглавить страну в «переходный период». По ее словам, он наступит после того, как действующая власть откажется от полномочий, отпустит политзаключенных и придет к соглашению с оппозицией после проведения переговоров.
При этом Тихановская отметила, что точный срок ее временного правления будет зависеть от хода переговоров, их участников и того, где в этот момент будет Лукашенко.
«Поэтому сколько времени я буду возглавлять Беларусь — вопрос открытый. Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях», — сказала она в интервью.
На данный момент Тихановская находится в Литве. Туда она уехала после того, как в Белоруссии начались протесты после проведения президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко победил в них, набрав 80,08% голосов избирателей. При этом оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Эту позицию поддержали страны Евросоюза и США.