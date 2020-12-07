Турция обновила рекорд по суточной смертности от коронавируса

В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса в Турции с 1 декабря расширено действие комендантского часа: теперь он распространяется и на будние дни. Власти страны приостановили работу бань, бассейнов и спортзалов, а также ограничили допуск граждан в торговые центры. Комендантский час действует с 21.00 до 5.00.