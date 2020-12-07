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Турция обновила рекорд по суточной смертности от коронавируса

Ведомости

За сутки от коронавируса в Турции умерли 203 человека, сообщили в Минздраве страны. Это наибольший показатель с начала пандемии.

«Сегодня выявлено 32 137 новых случаев COVID-19. Умерли 203 больных, с начала пандемии — 15 103. В тяжелом состоянии находятся 5836 больных», — говорится в сводке ведомства. По данным турецкого Минздрава, с начала пандемии проведено 19 888 747 тестов на коронавирус. Коечный фонд в медчреждениях страны заполнен на 55,1%.

Предыдущий рекорд суточной смертности от коронавируса в Турции был зафиксирован 30 ноября. Тогда от инфекции скончались 188 человек.

В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса в Турции с 1 декабря расширено действие комендантского часа: теперь он распространяется и на будние дни. Власти страны приостановили работу бань, бассейнов и спортзалов, а также ограничили допуск граждан в торговые центры. Комендантский час действует с 21.00 до 5.00.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Турция находится на 16-м месте по распространению коронавиурса. С начала пандемии в стране зафиксировано 860 432 случая инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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