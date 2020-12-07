Турция обновила рекорд по суточной смертности от коронавируса
За сутки от коронавируса в Турции умерли 203 человека, сообщили в Минздраве страны. Это наибольший показатель с начала пандемии.
«Сегодня выявлено 32 137 новых случаев COVID-19. Умерли 203 больных, с начала пандемии — 15 103. В тяжелом состоянии находятся 5836 больных», — говорится в сводке ведомства. По данным турецкого Минздрава, с начала пандемии проведено 19 888 747 тестов на коронавирус. Коечный фонд в медчреждениях страны заполнен на 55,1%.
Предыдущий рекорд суточной смертности от коронавируса в Турции был зафиксирован 30 ноября. Тогда от инфекции скончались 188 человек.
В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса в Турции с 1 декабря расширено действие комендантского часа: теперь он распространяется и на будние дни. Власти страны приостановили работу бань, бассейнов и спортзалов, а также ограничили допуск граждан в торговые центры. Комендантский час действует с 21.00 до 5.00.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Турция находится на 16-м месте по распространению коронавиурса. С начала пандемии в стране зафиксировано 860 432 случая инфекции.