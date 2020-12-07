Попова продлила действие требований к школам и детсадам из-за COVID-19

Постановление о санитарных правилах в перечисленных организациях были приняты в конце июня этого года. Они призваны обеспечить безопасные условия деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах.