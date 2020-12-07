Попова продлила действие требований к школам и детсадам из-за COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по организации работы образовательных учреждений для детей и молодежи в условиях пандемии до 1 января 2022 г. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: в пункте 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020... слова "до 1 января 2021" заменить словами "до 1 января 2022 года", — говорится в документе.
Постановление о санитарных правилах в перечисленных организациях были приняты в конце июня этого года. Они призваны обеспечить безопасные условия деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах.