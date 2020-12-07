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Попова продлила действие требований к школам и детсадам из-за COVID-19

Ведомости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по организации работы образовательных учреждений для детей и молодежи в условиях пандемии до 1 января 2022 г. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: в пункте 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020... слова "до 1 января 2021" заменить словами "до 1 января 2022 года", — говорится в документе.

Постановление о санитарных правилах в перечисленных организациях были приняты в конце июня этого года. Они призваны обеспечить безопасные условия деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных