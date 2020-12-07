В Вологодской области объявили 31 декабря выходным днем

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение об освобождении граждан от работы 31 декабря будут принимать региональные власти. После этого последний день года объявили выходным главы Ставропольского края, а также Костромской, Белгородской и Владимирской областей. В Крыму, Курской и Томской областях 31 декабря будет выходным для госслужащих.