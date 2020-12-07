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В Вологодской области объявили 31 декабря выходным днем

Ведомости

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников решил объявить 31 декабря 2020 г. нерабочим днем для жителей региона. Видеообращение опубликовано на странице чиновника «ВКонтакте».

«Посоветовавшись с коллегами, мы приняли решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу – 26 декабря», — сказал он. По его словам, это даст возможность жителям области спокойно подготовиться к празднованию Нового года.

«Я сегодня хотел бы обратиться ко всем руководителям крупных промышленных предприятий и предприятий малого бизнеса, а также органов местного самоуправления, поддержать эту инициативу вологжан», — добавил он.

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение об освобождении граждан от работы 31 декабря будут принимать региональные власти. После этого последний день года объявили выходным главы Ставропольского края, а также Костромской, Белгородской и Владимирской областей. В Крыму, Курской и Томской областях 31 декабря будет выходным для госслужащих.

Ранее правительство утвердило праздничные нерабочие дни на 2021 г. Новогодние каникулы состоятся с 1 по 10 января. 31 декабря будет нерабочим днем.  

Ранее по теме: Губернатор Томска сделал 31 декабря выходным для чиновников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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