В Вологодской области объявили 31 декабря выходным днем
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников решил объявить 31 декабря 2020 г. нерабочим днем для жителей региона. Видеообращение опубликовано на странице чиновника «ВКонтакте».
«Посоветовавшись с коллегами, мы приняли решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу – 26 декабря», — сказал он. По его словам, это даст возможность жителям области спокойно подготовиться к празднованию Нового года.
«Я сегодня хотел бы обратиться ко всем руководителям крупных промышленных предприятий и предприятий малого бизнеса, а также органов местного самоуправления, поддержать эту инициативу вологжан», — добавил он.
Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение об освобождении граждан от работы 31 декабря будут принимать региональные власти. После этого последний день года объявили выходным главы Ставропольского края, а также Костромской, Белгородской и Владимирской областей. В Крыму, Курской и Томской областях 31 декабря будет выходным для госслужащих.
Ранее правительство утвердило праздничные нерабочие дни на 2021 г. Новогодние каникулы состоятся с 1 по 10 января. 31 декабря будет нерабочим днем.