Онищенко заявил о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве после Нового года
Заболеваемость коронавирусом в Москве может начать снижаться после Нового года, если жители города будут строго соблюдать меры профилактики, заявил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
По его словам, во время новогодних каникул город становится практически пустым: люди не ходят на работу, меньше пользуются метро, естественным образом снижаются социальные контакты. По мнению Онищенко, при соблюдении масочно-перчаточного режима это может положительно сказаться на заболеваемости коронавирусом, пишет «Вечерняя Москва».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 13 ноября по 15 января приостанавливается посещение культурных, выставочных и просветительских мероприятий, в том числе музеев и выставочных залов. Кафе, рестораны и другие заведения общепита не будут работать с 23:00 до 6:00.
По данным оперштаба на 7 декабря, в России зарегистрировано почти 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Около 2 млн пациентов выздоровели, почти 43 600 – скончались от вируса.