Онищенко заявил о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве после Нового года

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 13 ноября по 15 января приостанавливается посещение культурных, выставочных и просветительских мероприятий, в том числе музеев и выставочных залов. Кафе, рестораны и другие заведения общепита не будут работать с 23:00 до 6:00.