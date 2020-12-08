Попова посоветовала желающим вакцинироваться от COVID-19 не пить 56 дней

«Как минимум две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции – это формирование иммунитета, и нужно поберечься», — сказала Попова. Она отметила, что употребление алкоголя – это напряжение для организма. «Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция – не надо пить алкоголь», — подчеркнула глава ведомства.