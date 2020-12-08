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Попова посоветовала желающим вакцинироваться от COVID-19 не пить 56 дней

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Прием алкоголя необходимо прекратить минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и не употреблять спиртное 42 дня после прививки, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Как минимум две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции – это формирование иммунитета, и нужно поберечься», — сказала Попова. Она отметила, что употребление алкоголя – это напряжение для организма. «Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция – не надо пить алкоголь», — подчеркнула глава ведомства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что на протяжении 42 в течение которых формируется иммунитет к коронавирусу после прививки, необходимо воздерживаться от посещения мест скопления людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать дистанцию, ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя, врачи и соцработники, поскольку они относятся к группе риска. При этом сама вакцинация является добровольной.

4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию групп риска — работников здравоохранения, образования и социальных служб, а в выходные были открыты прививочные пункты. За субботу и воскресенье в них привились более 2 тыс. человек.

Ранее по теме: Голикова назвала сроки появления иммунитета к коронавирусу после вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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