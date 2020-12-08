Попова посоветовала желающим вакцинироваться от COVID-19 не пить 56 дней
Прием алкоголя необходимо прекратить минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и не употреблять спиртное 42 дня после прививки, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
«Как минимум две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции – это формирование иммунитета, и нужно поберечься», — сказала Попова. Она отметила, что употребление алкоголя – это напряжение для организма. «Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция – не надо пить алкоголь», — подчеркнула глава ведомства.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что на протяжении 42 в течение которых формируется иммунитет к коронавирусу после прививки, необходимо воздерживаться от посещения мест скопления людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать дистанцию, ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя, врачи и соцработники, поскольку они относятся к группе риска. При этом сама вакцинация является добровольной.
4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию групп риска — работников здравоохранения, образования и социальных служб, а в выходные были открыты прививочные пункты. За субботу и воскресенье в них привились более 2 тыс. человек.