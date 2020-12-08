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ФМБА анонсировало вакцинацию космонавтов

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и «Роскосмос» занимаются организацией вакцинации от коронавируса отряда российских космонавтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

«ФМБА России совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и руководством ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" проводит работу по организации вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 отряда космонавтов и сотрудников центра, которые имеют непосредственный контакт с космонавтами в процессе тренировок», — цитирует пресс-служба руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

Космонавты и сотрудники центра будут вакцинированы препаратом «Спутник V», в дальнейшем также планируется иммунизация сотрудников ключевых предприятий «Роскосмоса», уточнили в пресс-службе.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей. Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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