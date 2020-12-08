ФМБА анонсировало вакцинацию космонавтов
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и «Роскосмос» занимаются организацией вакцинации от коронавируса отряда российских космонавтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.
«ФМБА России совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и руководством ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" проводит работу по организации вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 отряда космонавтов и сотрудников центра, которые имеют непосредственный контакт с космонавтами в процессе тренировок», — цитирует пресс-служба руководителя ФМБА Веронику Скворцову.
Космонавты и сотрудники центра будут вакцинированы препаратом «Спутник V», в дальнейшем также планируется иммунизация сотрудников ключевых предприятий «Роскосмоса», уточнили в пресс-службе.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей. Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».