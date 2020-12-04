Вакцину от коронавируса получили более 7 тыс. российских военных
Вакцинировались от коронавируса более 7000 военнослужащих в России, заявил заместитель министра обороны Тимур Иванов на селекторном совещании.
«Уже вакцинированы 7 175 военнослужащих», — цитирует Иванова пресс-служба Минобороны. Он отметил, что ежесуточно прививаются от COVID-19 более 1500 военнослужащих.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава. Чтобы увеличить число вакцинированных до 5000 в день, он попросил создать прививочные кабинеты на базе военно-медицинских организаций и подразделений, а также сформировать необходимое количество специальных бригад для вакцинации.
27 ноября министр сообщил, что в России стартовала вакцинация личного состава вооруженных сил страны против коронавируса, прививку сделают 400 000 служащих. По его словам, до конца года должны вакцинировать 80 тыс. человек.