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Вакцину от коронавируса получили более 7 тыс. российских военных

Ведомости

Вакцинировались от коронавируса более 7000 военнослужащих в России, заявил заместитель министра обороны Тимур Иванов на селекторном совещании.

«Уже вакцинированы 7 175 военнослужащих», — цитирует Иванова пресс-служба Минобороны. Он отметил, что ежесуточно прививаются от COVID-19 более 1500 военнослужащих. 

Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава. Чтобы увеличить число вакцинированных до 5000 в день, он попросил создать прививочные кабинеты на базе военно-медицинских организаций и подразделений, а также сформировать необходимое количество специальных бригад для вакцинации.

27 ноября министр сообщил, что в России стартовала вакцинация личного состава вооруженных сил страны против коронавируса, прививку сделают 400 000 служащих. По его словам, до конца года должны вакцинировать 80 тыс. человек.

Ранее по теме: В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных