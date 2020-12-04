Вакцину от коронавируса получили более 7 тыс. российских военных

Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава. Чтобы увеличить число вакцинированных до 5000 в день, он попросил создать прививочные кабинеты на базе военно-медицинских организаций и подразделений, а также сформировать необходимое количество специальных бригад для вакцинации.