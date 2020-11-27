В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса
В России стартовала вакцинация личного состава вооруженных сил страны против коронавируса, прививку сделают 400 тыс. служащих, сообщил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
«В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тыс. военнослужащих», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Прививку сделали уже более чем 2,5 тыс. военнослужащим, добавил Шойгу. По его словам, до конца года должны вакцинировать 80 тыс. человек.
Кроме того, свыше 500 вакцинированных военнослужащих сейчас принимают участие в исследованиях по использованию плазмы пациентов с высоким титром антител для лечения COVID-19, сказал Шойгу. Он добавил, что такой способ лечения продемонстрировал свою эффективность для борьбы с тяжелой формой заболевания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что массовая вакцинация населения страны должна начаться до Нового года. Однако точную дату он не назвал.
Сегодня в России зафиксировали рекорд по суточному приросту числу людей с выявленным коронавирусом — 27 543, свидетельствуют данные оперштаба на 27 ноября. Предыдущее максимальное значение зарегистрировали вчера — 25 487. Кроме того, 26 ноября в течение 24 часов умерли 524 пациента с COVID-19. Это самый большой показатель за время пандемии. Общее количество заразившихся в стране составляет 2 215 533. Из них скончались 38 558, умерли 1 712 174, все еще болеет 464 801.