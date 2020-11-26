Песков назвал сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Точную дату вам не могу сказать, но это должно начаться до Нового года. Ожидания такие. Но опять же, слово "массовая" в данном случае. Во-первых, тут главное исходить из того, что она добровольная», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что вакцинация будет проходить поэтапно, с учетом географии страны. «Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная», — добавил Песков. Он уточнил, что над этой задачей работают оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом и фармпроизводители.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.