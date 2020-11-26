Песков назвал сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

Пресс-секретарь российского президента отметил, что вакцинация будет проходить поэтапно, с учетом географии страны. «Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная», — добавил Песков. Он уточнил, что над этой задачей работают оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом и фармпроизводители.