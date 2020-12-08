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Гинцбург назвал срок установления контроля над ситуацией с коронавирусом

Ведомости

Есть все предпосылки для того, чтобы сделать управляемой ситуацию с коронавирусом в России к ноябрю 2021 г. благодаря вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Считаю, что у нас есть сейчас все предпосылки для того, чтобы к ноябрю 2021 года решить основную задачу, связанную с защитой нашего населения. Основная задача – сделать эту инфекцию вакциноуправляемой», — сказал Гинцбург после встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и украинским политиком Виктором Медведчуком, мероприятие транслировал телеканал «112 Украина».

Когда около 70% граждан будут вакцинированы от коронавируса, можно будет считать, что ситуация с COVID-19 находится под контролем, отметил он. По словам Гинцбурга, полностью избавиться от вируса не удастся, так как его носителями могут быть не только люди, но и животные. 

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. По данным оперштаба на 8 декабря, в России за сутки выявлено 26 097 случаев заражения коронавирусом, 24 938 человек выздоровели, 562 скончались. За весь период в стране зарегистрировано более 2,5 млн заболевших и 44 159 летальных исходов.

Ранее по теме: Попова посоветовала желающим вакцинироваться от COVID-19 не пить 56 дней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных