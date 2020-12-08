Гинцбург назвал срок установления контроля над ситуацией с коронавирусом
Есть все предпосылки для того, чтобы сделать управляемой ситуацию с коронавирусом в России к ноябрю 2021 г. благодаря вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Считаю, что у нас есть сейчас все предпосылки для того, чтобы к ноябрю 2021 года решить основную задачу, связанную с защитой нашего населения. Основная задача – сделать эту инфекцию вакциноуправляемой», — сказал Гинцбург после встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и украинским политиком Виктором Медведчуком, мероприятие транслировал телеканал «112 Украина».
Когда около 70% граждан будут вакцинированы от коронавируса, можно будет считать, что ситуация с COVID-19 находится под контролем, отметил он. По словам Гинцбурга, полностью избавиться от вируса не удастся, так как его носителями могут быть не только люди, но и животные.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. По данным оперштаба на 8 декабря, в России за сутки выявлено 26 097 случаев заражения коронавирусом, 24 938 человек выздоровели, 562 скончались. За весь период в стране зарегистрировано более 2,5 млн заболевших и 44 159 летальных исходов.