Гинцбург назвал срок установления контроля над ситуацией с коронавирусом

Когда около 70% граждан будут вакцинированы от коронавируса, можно будет считать, что ситуация с COVID-19 находится под контролем, отметил он. По словам Гинцбурга, полностью избавиться от вируса не удастся, так как его носителями могут быть не только люди, но и животные.