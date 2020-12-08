Гинцбург оценил влияние бокала шампанского на человека после вакцинации
Злоупотреблять алкоголем после вакцинации от коронавируса не стоит, однако бокал шампанского, в том числе на Новый год, не навредит, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Напиваться не надо ни при каких обстоятельствах, в том числе в процессе вакцинации, спирт вредно влияет не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил», — сказал Гинцбург после встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и украинским политиком Виктором Медведчуком, мероприятие транслировал телеканал «112 Украина».
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прием алкоголя необходимо прекратить минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и не употреблять спиртное 42 дня после прививки. Вице-премьер Татьяна Голикова также предупреждала, что на протяжении 42 дней, в течение которых формируется иммунитет к коронавирусу после прививки, необходимо ограничить употребление алкоголя.
По данным оперштаба на 8 декабря, в России за сутки выявлено 26 097 случаев заражения коронавирусом, 24 938 человек выздоровели, 562 скончались. За весь период в стране зарегистрировано более 2,5 млн заболевших и 44 159 летальных исходов.