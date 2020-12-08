Гинцбург оценил влияние бокала шампанского на человека после вакцинации

«Напиваться не надо ни при каких обстоятельствах, в том числе в процессе вакцинации, спирт вредно влияет не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил», — сказал Гинцбург после встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и украинским политиком Виктором Медведчуком, мероприятие транслировал телеканал «112 Украина».