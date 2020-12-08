В Ленобласти запретили новогодние корпоративы и гуляния

Кроме того, с 30 декабря по 3 января в Ленинградской области будет запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах, а театры и концертные залы смогут работать при условии заполняемости залов не более чем на 50%, число участников банкетов и других торжеств не должно превышать 18 человек.