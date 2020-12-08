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В Ленобласти запретили новогодние корпоративы и гуляния

Ведомости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о запрете новогодних корпоративов и гуляний в регионе. Решение принято на фоне ситуации с коронавирусом.

«Запрещается проведение корпоративных мероприятий, посвященных празднованию Нового года, общественных праздников – городских и районных елок, иных подобных коллективных мероприятий в общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания», — говорится в документе. 

Кроме того, с 30 декабря по 3 января в Ленинградской области будет запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах, а театры и концертные залы смогут работать при условии заполняемости залов не более чем на 50%, число участников банкетов и других торжеств не должно превышать 18 человек.

Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в городе будет приостановлена с 30 декабря по 3 января для профилактики распространения коронавируса. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных