В Ленобласти запретили новогодние корпоративы и гуляния
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о запрете новогодних корпоративов и гуляний в регионе. Решение принято на фоне ситуации с коронавирусом.
«Запрещается проведение корпоративных мероприятий, посвященных празднованию Нового года, общественных праздников – городских и районных елок, иных подобных коллективных мероприятий в общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания», — говорится в документе.
Кроме того, с 30 декабря по 3 января в Ленинградской области будет запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах, а театры и концертные залы смогут работать при условии заполняемости залов не более чем на 50%, число участников банкетов и других торжеств не должно превышать 18 человек.
Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в городе будет приостановлена с 30 декабря по 3 января для профилактики распространения коронавируса. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты.