Законопроект о расширении полномочий полиции принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому сотрудники полиции наделяются новыми полномочиями. Например, они смогут проникать в квартиры или любые другие помещения для задержания лиц, которых застали на месте преступления, сообщается на сайте Госдумы.
Кроме того, полиция получит право вскрывать транспортные средства граждан, если в них закрылся преступник или оказались заперты люди, жизни и здоровью которых угрожает опасность. Также сотрудники правоохранительных органов смогут проводить досмотр людей, подозреваемых в краже.
Вдобавок, получив заявление или сообщение об инциденте, полицейские в рамках проводимой проверки смогут осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты.
Полиция сможет оцеплять территории и досматривать находящихся там граждан и транспортные средства. Если человек отказывается пройти досмотр или предоставить для такового свою машину, полиция может не выпускать его из оцепленной местности, следует из законопроекта.
«Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию их обязанностей и прав, исключение из отраслевого законодательства норм, которые носят неопределенный характер», — сказано в пояснительной записке к документу.