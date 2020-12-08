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Законопроект о расширении полномочий полиции принят в первом чтении

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому сотрудники полиции наделяются новыми полномочиями. Например, они смогут проникать в квартиры или любые другие помещения для задержания лиц, которых застали на месте преступления, сообщается на сайте Госдумы.

Кроме того, полиция получит право вскрывать транспортные средства граждан, если в них закрылся преступник или оказались заперты люди, жизни и здоровью которых угрожает опасность. Также сотрудники правоохранительных органов смогут проводить досмотр людей, подозреваемых в краже.

Вдобавок, получив заявление или сообщение об инциденте, полицейские в рамках проводимой проверки смогут осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты.

Полиция сможет оцеплять территории и досматривать находящихся там граждан и транспортные средства. Если человек отказывается пройти досмотр или предоставить для такового свою машину, полиция может не выпускать его из оцепленной местности, следует из законопроекта. 

«Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию их обязанностей и прав, исключение из отраслевого законодательства норм, которые носят неопределенный характер», — сказано в пояснительной записке к документу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных