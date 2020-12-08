Власти Петербурга проверят работу выступивших против ограничений баров
Власти Санкт-Петербурга проверят работу баров, ресторанов и кальянных, которые выступили против запрета на работу в новогодние праздники из-за коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.
«Мы эти организации проверим и посмотрим, насколько они работают без нарушений», — сказал Елин в видеообращении, которое распространила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. При этом власти не будут совершать «какие-то очень резкие, эмоциональные поступки», заверил он.
Елин отметил, что городские власти «были огорчены» действиями рестораторов, которые отказались следовать установленным ограничениям в новогодние каникулы. По его мнению, эти действия вызывают «раскол в обществе», так как большинство предпринимателей являются законопослушными и намерены выполнять новые требования.
В Санкт-Петербурге больше 40 баров, ресторанов и кальянных выступили против запрета на работу в новогодние праздники из-за коронавируса. Список заведений, которые планируют продолжать работу в штатном режиме, появился на сайте проекта «Карта сопротивления».
Ранее в городе ввели ограничения на работу общепита в ночное время. Затем власти ограничили работу кафе, баров и ресторанов с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января городские бары и рестораны будут полностью закрыты.