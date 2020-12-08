В Индии назвали вероятную причину вспышки неизвестной болезни
Причиной вспышки неизвестной болезни в Индии может быть отравление свинцом и никелем, следы которых найдены в воде и молоке, которые употребляли заболевшие, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию главного министра штата Андхра-Прадеш.
«Полная информация о том, что спровоцировало загадочную болезнь, станет известна только после того, как центральные ведомства представят свои отчеты. В первую очередь, было установлено, что причиной вспышки является свинец», — заявил замглавы штата по вопросам здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас.
Вспышка неизвестного заболевания началась в южном индийском штате Андхра-Прадеш — в городе Элуру и его окрестностях, сообщали местные СМИ. Около 315 жителей были госпитализированы со схожими симптомами – головокружением, внезапными обмороками, пеной изо рта и дрожью. Зафиксирован один летальных исход. Главной версией произошедшего считается массовое отравление.
По данным Роспотребнадзора, в России не отмечалось случаев массового заболевания с такими же симптомами, как у пациентов на юге Индии.