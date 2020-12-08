В Индии назвали вероятную причину вспышки неизвестной болезни

«Полная информация о том, что спровоцировало загадочную болезнь, станет известна только после того, как центральные ведомства представят свои отчеты. В первую очередь, было установлено, что причиной вспышки является свинец», — заявил замглавы штата по вопросам здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас.