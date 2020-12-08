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Роспотребнадзор прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии

Ведомости

В России не отмечалось случаев массового заболевания с такими же симптомами, как у пациентов с неизвестным заболеванием на юге Индии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В России случаев массового заболевания с подобными симптомами не отмечалось», — говорится в сообщении. Ведомство напомнило, что регулярное авиасообщение между Россией и Индией не возобновлено ввиду активного распространения коронавируса.

По данным индийских СМИ, около 315 жителей города Элуру и его окрестностей госпитализированы со схожими симптомами –  головокружением, внезапными обмороками, пеной изо рта и дрожью. Зафиксирован один летальных исход. Главной версией произошедшего считается массовое отравление, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал подумать над дополнительным оборудованием пунктов пропуска на российской границе, чтобы предупредить занос в Россию опасных инфекционных заболеваний. Он отметил, что Роспотребнадзор должен разработать соответствующие регламенты до конца марта 2021 г.

Ранее по теме: СМИ узнали о госпитализации 300 человек в Индии из-за неизвестной болезни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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