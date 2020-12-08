Роспотребнадзор прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии
В России не отмечалось случаев массового заболевания с такими же симптомами, как у пациентов с неизвестным заболеванием на юге Индии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«В России случаев массового заболевания с подобными симптомами не отмечалось», — говорится в сообщении. Ведомство напомнило, что регулярное авиасообщение между Россией и Индией не возобновлено ввиду активного распространения коронавируса.
По данным индийских СМИ, около 315 жителей города Элуру и его окрестностей госпитализированы со схожими симптомами – головокружением, внезапными обмороками, пеной изо рта и дрожью. Зафиксирован один летальных исход. Главной версией произошедшего считается массовое отравление, отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал подумать над дополнительным оборудованием пунктов пропуска на российской границе, чтобы предупредить занос в Россию опасных инфекционных заболеваний. Он отметил, что Роспотребнадзор должен разработать соответствующие регламенты до конца марта 2021 г.