СМИ узнали о госпитализации 300 человек в Индии из-за неизвестной болезни

По данным издания, у пациентов появились головокружение, головная боль и симптомы, похожие на эпилепсию. Министр здравоохранения штата Алла Кали Кришна Шринивас заявил, что сейчас проводится обследование домов пациентов. Все больные сдали тесты на коронавирус, они были отрицательными. Что стало возбудителем, пока неизвестно. Сейчас ожидаются результаты анализов воды, продуктов питания и крови больных. Около 170 пациентов выписали.