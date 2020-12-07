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СМИ узнали о госпитализации 300 человек в Индии из-за неизвестной болезни

Ведомости

Более 315 человек госпитализированы в штате Андхра-Прадеш в Индии, один человек скончался, сообщило издание The Hindu.

По данным издания, у пациентов появились головокружение, головная боль и симптомы, похожие на эпилепсию. Министр здравоохранения штата Алла Кали Кришна Шринивас заявил, что сейчас проводится обследование домов пациентов. Все больные сдали тесты на коронавирус, они были отрицательными. Что стало возбудителем, пока неизвестно. Сейчас ожидаются результаты анализов воды, продуктов питания и крови больных. Около 170 пациентов выписали.

По данным The Times of India, заболевшие начали обращаться к медикам 5 декабря. Тогда симптомы неизвестной болезни проявились у 45 человек, проживающих в разных районах Элуру. По данным издания, эксперты рассматривают несколько версий возникновения заболевания, в том числе отравление в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных