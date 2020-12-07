СМИ узнали о госпитализации 300 человек в Индии из-за неизвестной болезни
Более 315 человек госпитализированы в штате Андхра-Прадеш в Индии, один человек скончался, сообщило издание The Hindu.
По данным издания, у пациентов появились головокружение, головная боль и симптомы, похожие на эпилепсию. Министр здравоохранения штата Алла Кали Кришна Шринивас заявил, что сейчас проводится обследование домов пациентов. Все больные сдали тесты на коронавирус, они были отрицательными. Что стало возбудителем, пока неизвестно. Сейчас ожидаются результаты анализов воды, продуктов питания и крови больных. Около 170 пациентов выписали.
По данным The Times of India, заболевшие начали обращаться к медикам 5 декабря. Тогда симптомы неизвестной болезни проявились у 45 человек, проживающих в разных районах Элуру. По данным издания, эксперты рассматривают несколько версий возникновения заболевания, в том числе отравление в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.