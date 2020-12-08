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Песков оценил возможность производства российской вакцины от коронавируса на Украине

Ведомости

Возможность производства на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V» зависит от решений местных властей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Производство зависит от разрешения властей», — сказал Песков.

Ранее в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций сообщили, что производить российскую вакцину от коронавиурса на Украине готова местная компания «Биолек».

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр им. Гамалеи, который производит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», и обсудил с руководством возможность ее применения на Украине. РФПИ и Центр им. Гамалеи выразили готовность производить «Спутник V» на Украине и подать документы для ее регистрации. Позже в пресс-службе РФПИ сообщили, что производить вакцину на Украине готова местная компания «Биолек».

Ранее по теме: В РФПИ заявили о готовности производить вакцину «Спутник V» на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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