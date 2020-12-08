Песков оценил возможность производства российской вакцины от коронавируса на Украине

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр им. Гамалеи, который производит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», и обсудил с руководством возможность ее применения на Украине. РФПИ и Центр им. Гамалеи выразили готовность производить «Спутник V» на Украине и подать документы для ее регистрации. Позже в пресс-службе РФПИ сообщили, что производить вакцину на Украине готова местная компания «Биолек».