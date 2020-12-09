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СК проверил бары и рестораны Петербурга после конфликта из-за ограничений

Ведомости

Следственный комитет провел рейд по местам общественного питания Санкт-Петербурга для проверки соблюдения введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

Ранее в городе ввели ограничения на работу общепита в ночное время. Затем власти ограничили работу кафе, баров и ресторанов с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января городские бары и рестораны будут полностью закрыты. Часть заведений Петербурга отказались следовать установленным ограничениям в новогодние каникулы.

Проверка прошла в ночь с 8 на 9 декабря. Нарушения обнаружились в работе трех баров Центрального района. У них изъяли документацию, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Накануне в Санкт-Петербурге больше 40 баров, ресторанов и кальянных выступили против запрета на работу в новогодние праздники из-за коронавируса. Список заведений, которые планируют продолжать работу в штатном режиме, появился на сайте проекта «Карта сопротивления».

Ранее по теме: В Петербурге создали «Карту сопротивления» против запрета работы баров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных