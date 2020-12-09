СК проверил бары и рестораны Петербурга после конфликта из-за ограничений
Следственный комитет провел рейд по местам общественного питания Санкт-Петербурга для проверки соблюдения введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.
Ранее в городе ввели ограничения на работу общепита в ночное время. Затем власти ограничили работу кафе, баров и ресторанов с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января городские бары и рестораны будут полностью закрыты. Часть заведений Петербурга отказались следовать установленным ограничениям в новогодние каникулы.
Проверка прошла в ночь с 8 на 9 декабря. Нарушения обнаружились в работе трех баров Центрального района. У них изъяли документацию, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия.
Накануне в Санкт-Петербурге больше 40 баров, ресторанов и кальянных выступили против запрета на работу в новогодние праздники из-за коронавируса. Список заведений, которые планируют продолжать работу в штатном режиме, появился на сайте проекта «Карта сопротивления».