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В Москве задержали полицейских по делу о вымогательствах и угроз подбросить наркотики

Ведомости

В Москве двоих полицейских заподозрили в вымогательстве денег под угрозой подбросить наркотики и возбудить уголовное дело, говорится в сообщении на сайте МВД.

Задержанные были сотрудниками УВД по Юго-Восточному округу. Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий, рассказали в ведомстве.

Фабула дела не ясна. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что в сентябре четверо полицейских подошли к мужчине, под видом оперативно-розыскных мероприятий надели на него наручники, показав ему свертки с фольгой с неустановленным веществом внутри и потребовали заплатить им 500 тыс. руб. В случае отказа они угрожали возбуждением уголовного дела. Мужчина согласился на эти условия и поехал с полицейскими в Лобню, где после передачи денег был отпущен.

По данным источника агентства, в деле есть еще один эпизод с вымогательством 300 тыс. руб. Двое сотрудников полиции задержаны, еще двое скрылись, их разыскивают, рассказал источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных