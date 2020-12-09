В Москве задержали полицейских по делу о вымогательствах и угроз подбросить наркотики

Задержанные были сотрудниками УВД по Юго-Восточному округу. Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий, рассказали в ведомстве.



Фабула дела не ясна. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что в сентябре четверо полицейских подошли к мужчине, под видом оперативно-розыскных мероприятий надели на него наручники, показав ему свертки с фольгой с неустановленным веществом внутри и потребовали заплатить им 500 тыс. руб. В случае отказа они угрожали возбуждением уголовного дела. Мужчина согласился на эти условия и поехал с полицейскими в Лобню, где после передачи денег был отпущен.