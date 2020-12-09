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Песков осудил протесты рестораторов Петербурга против закрытия из-за COVID-19

Ведомости

«Движение сопротивления» среди общественных заведений Санкт-Петербурга, которые выступают против ограничений в работе из-за пандемии, подвергнет опасности людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».

Ранее в Петербурге ввели ограничения на работу общепита в ночное время. Затем власти ограничили работу кафе, баров и ресторанов с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января городские бары и рестораны будут полностью закрыты. Часть заведений Петербурга отказались следовать установленным ограничениям в новогодние каникулы. Список заведений, которые планируют продолжать работу в штатном режиме, появился на сайте проекта «Карта сопротивления».

«Конечно, создание каких-то движений сопротивления, эти ресторанные движения — это, получается, сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, не планирует ли Кремль вмешаться в ситуацию. Представитель Кремля подчеркнул, что региональным властям необходимо выстраивать диалог с бизнесом и искать взаимоприемлемые пути выхода.

«Вместе с тем, конечно, вопросы бедственного положения бизнеса, вы знаете, что ресторанный бизнес, туристический бизнес во многих регионах нашей страны имеет огромные потери, большие потери, практически во всех странах мира, которые имеют эту развитую отрасль как сектор гостеприимства. Убытки исчисляются миллиардами долларов. Другое дело, конечно, что диалог надо выстраивать. Надо искать какие-то совместные пути выхода, и мы не сомневаемся, что на самом деле такой диалог будет налажен», — сказал Песков.

«Властям виднее на местах. Сейчас в Питере ситуация настолько тяжелая, здесь, конечно же, в первую очередь надо думать о безопасности людей», — добавил он.

7 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город близок к введению полного локдауна на фоне ситуации с коронавирусом. По его словам, больницы и поликлиники города работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности.

Ранее по теме: СК проверил бары и рестораны Петербурга после конфликта из-за ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных