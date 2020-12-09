Песков осудил протесты рестораторов Петербурга против закрытия из-за COVID-19

«Вместе с тем, конечно, вопросы бедственного положения бизнеса, вы знаете, что ресторанный бизнес, туристический бизнес во многих регионах нашей страны имеет огромные потери, большие потери, практически во всех странах мира, которые имеют эту развитую отрасль как сектор гостеприимства. Убытки исчисляются миллиардами долларов. Другое дело, конечно, что диалог надо выстраивать. Надо искать какие-то совместные пути выхода, и мы не сомневаемся, что на самом деле такой диалог будет налажен», — сказал Песков.