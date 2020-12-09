Власти Петербурга усилят проверки общепита после протестов рестораторов
Проверки заведений общественного питания в Санкт-Петербурге будут усилены, заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.
«Это не значимая часть, мы все понимаем, что работает там 1-2% от всех заведений общепита, которых всего 8 тысяч в нашем городе. Эти 1-2% несут значимую угрозу и, конечно, мы будем усиливать проверки», — рассказал Ситов (цитата по «РИА Новости»).
Ранее в Петербурге ввели ограничения на работу общепита в ночное время. Затем власти ограничили работу кафе, баров и ресторанов с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января городские бары и рестораны будут полностью закрыты. Часть заведений Петербурга отказались следовать установленным ограничениям в новогодние каникулы. Список заведений, которые планируют продолжать работу в штатном режиме, появился на сайте проекта «Карта сопротивления». СК сообщил о проверке нескольких заведений общепита после публикаций о проекте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти заведения сопротивляются не властям, а людям, жизнь которых рестораторы собираются подвергнуть опасности. Представитель Кремля подчеркнул, что региональным властям необходимо выстраивать диалог с бизнесом и искать взаимоприемлемые пути выхода.
7 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город близок к введению полного локдауна на фоне ситуации с коронавирусом. По его словам, больницы и поликлиники города работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности.