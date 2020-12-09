Власти Петербурга усилят проверки общепита после протестов рестораторов

Ранее в Петербурге ввели ограничения на работу общепита в ночное время. Затем власти ограничили работу кафе, баров и ресторанов с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января городские бары и рестораны будут полностью закрыты. Часть заведений Петербурга отказались следовать установленным ограничениям в новогодние каникулы. Список заведений, которые планируют продолжать работу в штатном режиме, появился на сайте проекта «Карта сопротивления». СК сообщил о проверке нескольких заведений общепита после публикаций о проекте.