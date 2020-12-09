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Власти Петербурга усилят проверки общепита после протестов рестораторов

Ведомости

Проверки заведений общественного питания в Санкт-Петербурге будут усилены, заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов. 

«Это не значимая часть, мы все понимаем, что работает там 1-2% от всех заведений общепита, которых всего 8 тысяч в нашем городе. Эти 1-2% несут значимую угрозу и, конечно, мы будем усиливать проверки», — рассказал Ситов (цитата по «РИА Новости»). 

Ранее в Петербурге ввели ограничения на работу общепита в ночное время. Затем власти ограничили работу кафе, баров и ресторанов с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января городские бары и рестораны будут полностью закрыты. Часть заведений Петербурга отказались следовать установленным ограничениям в новогодние каникулы. Список заведений, которые планируют продолжать работу в штатном режиме, появился на сайте проекта «Карта сопротивления». СК сообщил о проверке нескольких заведений общепита после публикаций о проекте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти заведения сопротивляются не властям, а людям, жизнь которых рестораторы собираются подвергнуть опасности. Представитель Кремля подчеркнул, что региональным властям необходимо выстраивать диалог с бизнесом и искать взаимоприемлемые пути выхода.

7 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город близок к введению полного локдауна на фоне ситуации с коронавирусом. По его словам, больницы и поликлиники города работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности.

Ранее по теме: Песков осудил протесты рестораторов Петербурга против закрытия из-за COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных