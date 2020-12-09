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Посол Молдавии в России отозван после инцидента с контрабандой анаболиков

Ведомости

Посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности из-за инцидента с контрабандой анаболиков, заявил премьер-министр республики Ион Кику на заседании првительства, сообщают «РИА Новости».

«По инициативе министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», — сказал Кику.

Ранее МИД Молдавии сообщил о предотвращении попытки контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России.

В феврале 2019 г. молдавский МИД попросил правительство отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу. Представитель министерства не уточнил, с чем связано такое решение. Негуцу назначили послом Молдавии в России весной 2017 г. В декабре того же года его отозвали для консультаций. К работе он вернулся в марте 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных