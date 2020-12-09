Посол Молдавии в России отозван после инцидента с контрабандой анаболиков

В феврале 2019 г. молдавский МИД попросил правительство отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу. Представитель министерства не уточнил, с чем связано такое решение. Негуцу назначили послом Молдавии в России весной 2017 г. В декабре того же года его отозвали для консультаций. К работе он вернулся в марте 2018 г.