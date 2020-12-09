Посол Молдавии в России отозван после инцидента с контрабандой анаболиков
Посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности из-за инцидента с контрабандой анаболиков, заявил премьер-министр республики Ион Кику на заседании првительства, сообщают «РИА Новости».
«По инициативе министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», — сказал Кику.
Ранее МИД Молдавии сообщил о предотвращении попытки контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России.
В феврале 2019 г. молдавский МИД попросил правительство отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу. Представитель министерства не уточнил, с чем связано такое решение. Негуцу назначили послом Молдавии в России весной 2017 г. В декабре того же года его отозвали для консультаций. К работе он вернулся в марте 2018 г.