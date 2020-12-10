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Путин призвал не «вешать» на людей судимость за мелкие правонарушения

Ведомости

Не нужно «вешать» на людей судимость за мелкие правонарушения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Не нужно на людей вешать судимость и все, что с этим связано, то, что тащится потом с человеком по жизни. Поэтому, если речь идет о каких-то мелких правонарушениях, с кем не бывает, жизнь есть жизнь», — сказал Путин. Он подчеркнул, что не надо «загонять человека в такие жесткие рамки», которые будут влиять на всю его оставшуюся жизнь.

Кроме того, глава российского государства призвал упростить порядок посещения заключенных родственниками.

«По поводу посещения родственниками. Тоже надо либерализовать, конечно. Это как минимум не должно быть инструментом манипуляции со стороны органов следствия», — сказал Путин. В то же время президент отметил, что либерализация должна быть «осторожной», так как некоторые заключенные могут злоупотреблять послаблениями.

«Поэтому здесь все тоже надо в рамках здравого смысла делать», — добавил Путин.

В конце августа, по данным ФСИН, число заключенных в России упало до исторического минимума — 496 791. В эту цифру включены как уже осужденные, так и находящиеся в СИЗО на время следствия жители. Согласно данным ФСИН, число осужденных, которые уже находятся в исправительных учреждениях, составляет 391 614, в начале 2019 г. этот показатель превышал 463 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных