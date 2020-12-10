Путин призвал не «вешать» на людей судимость за мелкие правонарушения

«Не нужно на людей вешать судимость и все, что с этим связано, то, что тащится потом с человеком по жизни. Поэтому, если речь идет о каких-то мелких правонарушениях, с кем не бывает, жизнь есть жизнь», — сказал Путин. Он подчеркнул, что не надо «загонять человека в такие жесткие рамки», которые будут влиять на всю его оставшуюся жизнь.