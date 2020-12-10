Путин оценил идею создания в России суда по правам человека

Функцию «сторожа для сторожей» можно было бы возложить на специального прокурора или следственного судью, но эти предложения так и не вышли за рамки юридических дискуссий. Как показывает практика, для «внешнего сторожа» лучше всего подошла бы структура российского суда по правам человека, подытожил Мысловский.