Путин оценил идею создания в России суда по правам человека
Президент России Владимир Путин назвал правильной идею создать в стране суд по правам человека. Соответствующее заявление прозвучало в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает пресс-служба Кремля.
«В принципе, мне кажется, идея сама по себе правильная», — сказал Путин. Он отметил, что инициатива, которую озвучил член совета Евгений Мысловский, нуждается в проработке.
По словам Мысловского, в обществе сложилось убеждение, что существующая в уголовно-судебном производстве система контроля не способна обеспечить надлежащий контроль за правосудием. «В этой связи юридической общественностью уже давно обсуждаются проблемы, известные еще со времен Древнего Рима: «Кто будет сторожить сторожей?», — подчеркнул он.
Функцию «сторожа для сторожей» можно было бы возложить на специального прокурора или следственного судью, но эти предложения так и не вышли за рамки юридических дискуссий. Как показывает практика, для «внешнего сторожа» лучше всего подошла бы структура российского суда по правам человека, подытожил Мысловский.