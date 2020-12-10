Путин сообщил о коронавирусе у ряда федеральных министров
Некоторые федеральные министры болеют коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Я сейчас не буду фамилии называть, но сейчас среди федеральных министров есть люди, которые болеют коронавирусом», — цитируют Путина «РИА Новости». Президент отметил, что они продолжают работать как из дома, так и из больниц.
С начала пандемии коронавирусом переболели министр культуры Ольга Любимова, министр науки и образования Валерий Фальков, бывший министр строительства Владимир Якушев, а также премьер-министр Михаил Мишустин.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 27 927 новых случаев коронавируса, 25 887 человек выздоровели, 562 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев COVID-19 и 45 280 летальных исходов.