Аргентина подписала контракт на поставку российской вакцины от коронавируса
Аргентина подписала соглашение с Россией о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Todo Noticias.
«Мы информируем вас, что вчера мы подписали контракт, который гарантирует поставку российских вакцин Аргентине», — приводит телеканал слова президента страны Альберто Фернандеса.
Ранее он заявил, что Аргентина может начать вакцинацию российским препаратом «Спутник V» в январе-феврале 2021 г. При этом он подчеркнул, что в Аргентину также поступит и препарат от британско-шведской AstraZeneca, однако вакцинация им начнется позже.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа.