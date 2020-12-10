Аргентина подписала контракт на поставку российской вакцины от коронавируса

Ранее он заявил, что Аргентина может начать вакцинацию российским препаратом «Спутник V» в январе-феврале 2021 г. При этом он подчеркнул, что в Аргентину также поступит и препарат от британско-шведской AstraZeneca, однако вакцинация им начнется позже.