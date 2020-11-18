Аргентина может начать вакцинацию препаратом «Спутник V» в начале 2021 года
Аргентина может начать вакцинацию российским препаратом «Спутник V» в январе-феврале 2021 г., заявил президент страны Альберто Фернандес, сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы продолжаем работать с Россией, чтобы начать вакцинацию в январе и феврале», — передает слова Фернандеса его пресс-служба. Он добавил, что кроме Москвы, Буэнос-Айрес ведет переговоры о поставках вакцин с Пекином, а также американскими компаниями Pfizer и Moderna. Их препараты также надеются использовать для прививки населения «в первые недели» будущего года.
По словам Фернандеса, в Аргентину также поступит и препарат от британско-шведской AstraZeneca, однако вакцинация им начнется позже. «В марте у нас будет вакцина AstraZeneca, ежемесячные поставки на постоянной основе. Это позволит нам вакцинировать большой процент жителей Аргентины», — сказал президент страны.
Президент России Владимир Путин обсуждал с Фернандесом вопрос поставки вакцины «Спутник V» в Аргентину в начале ноября. Изначально страна планировала закупить препарат для вакцинации 12,5 млн человек (население Аргентины составляет 44,49 млн). Потом Фернандес заявил о планах на прививку 25 млн аргентинцев российским препаратом. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что поставка вакцины в страну планируется в декабре.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%.