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Аргентина может начать вакцинацию препаратом «Спутник V» в начале 2021 года

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Аргентина может начать вакцинацию российским препаратом «Спутник V» в январе-феврале 2021 г., заявил президент страны Альберто Фернандес, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы продолжаем работать с Россией, чтобы начать вакцинацию в январе и феврале», —  передает слова Фернандеса его пресс-служба. Он добавил, что кроме Москвы, Буэнос-Айрес ведет переговоры о поставках вакцин с Пекином, а также американскими компаниями Pfizer и Moderna. Их препараты также надеются использовать для прививки населения «в первые недели» будущего года.

По словам Фернандеса, в Аргентину также поступит и препарат от британско-шведской AstraZeneca, однако вакцинация им начнется позже. «В марте у нас будет вакцина AstraZeneca, ежемесячные поставки на постоянной основе. Это позволит нам вакцинировать большой процент жителей Аргентины», — сказал президент страны. 

Президент России Владимир Путин обсуждал с Фернандесом вопрос поставки вакцины «Спутник V» в Аргентину в начале ноября. Изначально страна планировала закупить препарат для вакцинации 12,5 млн человек (население Аргентины составляет 44,49 млн). Потом Фернандес заявил о планах на прививку 25 млн аргентинцев российским препаратом. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что поставка вакцины в страну планируется в декабре.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%.

Ранее по теме: Поставки российской вакцины «Спутник V» в Венесуэлу начнутся в январе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных