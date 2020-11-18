Аргентина может начать вакцинацию препаратом «Спутник V» в начале 2021 года

«Мы продолжаем работать с Россией, чтобы начать вакцинацию в январе и феврале», — передает слова Фернандеса его пресс-служба. Он добавил, что кроме Москвы, Буэнос-Айрес ведет переговоры о поставках вакцин с Пекином, а также американскими компаниями Pfizer и Moderna. Их препараты также надеются использовать для прививки населения «в первые недели» будущего года.