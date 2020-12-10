Собянин анонсировал открытие завода по производству вакцин от коронавируса
Помимо «Биннофарма», который находится в Зеленограде, в Москве откроется новый завод по производству вакцин от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы строим на базе технополиса "Москва" еще один завод по производству вакцины, который войдет в строй уже в январе месяце, который будет выпускать достаточно большие партии вакцины», — сказал Собянин.
5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. Для вакцинации будет использоваться препарат «Спутник V». Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность оценивается более чем в 95%.
Как сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова, вакцинация от коронавируса начнется во всех российских регионах до конца этой недели. По данным центра Гамалеи, который разработал вакцину, прививку от коронавируса сделали более 150 000 жителей России.