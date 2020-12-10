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Собянин анонсировал открытие завода по производству вакцин от коронавируса

Ведомости

Помимо «Биннофарма», который находится в Зеленограде, в Москве откроется новый завод по производству вакцин от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы строим на базе технополиса "Москва" еще один завод по производству вакцины, который войдет в строй уже в январе месяце, который будет выпускать достаточно большие партии вакцины», — сказал Собянин.

5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. Для вакцинации будет использоваться препарат «Спутник V». Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность оценивается более чем в 95%.

Как сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова, вакцинация от коронавируса начнется во всех российских регионах до конца этой недели. По данным центра Гамалеи, который разработал вакцину, прививку от коронавируса сделали более 150 000 жителей России.

Ранее по теме: Вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах России до конца недели

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных