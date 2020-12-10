Президент Аргентины обещал привиться российской вакциной «Спутник V»

«В Аргентине многие сомневаются в способностях российской науки…. Но, чтобы снять все сомнения, я буду первым, кто привьется вакциной, когда она сюда прибудет, потому что у меня нет никакого сомнения в качестве вакцины… Я вакцинируюсь раньше всех, чтобы ни у кого не было страха», — сказал Фернандес.