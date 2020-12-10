Президент Аргентины обещал привиться российской вакциной «Спутник V»
Президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал о своих планах первым в стране привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», передает «РИА Новости».
«В Аргентине многие сомневаются в способностях российской науки…. Но, чтобы снять все сомнения, я буду первым, кто привьется вакциной, когда она сюда прибудет, потому что у меня нет никакого сомнения в качестве вакцины… Я вакцинируюсь раньше всех, чтобы ни у кого не было страха», — сказал Фернандес.
Ранее Аргентина и Россия подписали контракт на поставку препарата Спутник V.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа.