В Москве вакцину от коронавируса получили 6 тысяч человек
На вакцинацию от коронавируса в Москве записались 20 тыс. человек, привились уже 6 тыс., сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«За этот период времени (после открытия электронной записи. — прим. ред.) записались около 20 тысяч человек и больше 6 тысяч привилось. Вся система работает хорошо», — сказал Собянин.
По словам мэра, записываться на вакцинацию можно через несколько сервисов, в частности, портал mos.ru и call-центр.
5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. Для вакцинации будет использоваться препарат «Спутник V». Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность оценивается более чем в 95%.