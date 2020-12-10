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В Москве вакцину от коронавируса получили 6 тысяч человек

Ведомости

На вакцинацию от коронавируса в Москве записались 20 тыс. человек, привились уже 6 тыс., сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«За этот период времени (после открытия электронной записи. — прим. ред.) записались около 20 тысяч человек и больше 6 тысяч привилось. Вся система работает хорошо», — сказал Собянин.

По словам мэра, записываться на вакцинацию можно через несколько сервисов, в частности, портал mos.ru и call-центр.

5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. Для вакцинации будет использоваться препарат «Спутник V». Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность оценивается более чем в 95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных