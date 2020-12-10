В Петербурге закрыли «Карту сопротивления» против ограничений на работу баров
В Санкт-Петербурге прекратила свое существование «Карта сопротивления», созданная городскими заведениями общепита, отказавшимися выполнять ограничительные требования в новогодние праздники.
«С сегодняшнего дня, 10.12.2020, мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось "достучаться" и нас наконец услышала власть», — говорится в сообщении на сайте проекта.
Авторы «карты» выразили надежду, что предложенные властями инициативы в кратчайшие сроки превратятся в реальные изменения постановлений и дальнейшая коммуникация власти и ресторанного бизнеса будет «открытой и эффективной».
Ранее администрация Санкт-Петербурга постановила, что с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января рестораны и бары смогут принимать посетителей только с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа общепита в городе будет полностью под запретом. В ответ более 40 петербургских баров и кафе объявили о создании «Карты сопротивления» заведений общепита, которые открыто отказываются выполнять ограничительные постановления.
Ранее Следственный комитет провел рейды по барам Санкт-Петербурга, чтобы выявить заведения, работающие в нарушение коронавирусных ограничений, по их итогам было возбуждено два уголовных дела. Позже губернатор города Александр Беглов на встрече с ресторатором Арамом Мнацакановым допустил смягчение ограничений в случае улучшения ситуации с коронавирусом.