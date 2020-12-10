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В Петербурге закрыли «Карту сопротивления» против ограничений на работу баров

Ведомости

В Санкт-Петербурге прекратила свое существование «Карта сопротивления», созданная городскими заведениями общепита, отказавшимися выполнять ограничительные требования в новогодние праздники.

«С сегодняшнего дня, 10.12.2020, мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось "достучаться" и нас наконец услышала власть», — говорится в сообщении на сайте проекта.

Авторы «карты» выразили надежду, что предложенные властями инициативы в кратчайшие сроки превратятся в реальные изменения постановлений и дальнейшая коммуникация власти и ресторанного бизнеса будет «открытой и эффективной».

Ранее администрация Санкт-Петербурга постановила, что с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января рестораны и бары смогут принимать посетителей только с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа общепита в городе будет полностью под запретом. В ответ более 40 петербургских баров и кафе объявили о создании «Карты сопротивления» заведений общепита, которые открыто отказываются выполнять ограничительные постановления. 

Ранее Следственный комитет провел рейды по барам Санкт-Петербурга, чтобы выявить заведения, работающие в нарушение коронавирусных ограничений, по их итогам было возбуждено два уголовных дела. Позже губернатор города Александр Беглов на встрече с ресторатором Арамом Мнацакановым допустил смягчение ограничений в случае улучшения ситуации с коронавирусом.

Ранее по теме: В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела по итогам рейдов по барам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных