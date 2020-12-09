В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела по итогам рейдов по барам
В отношении трех баров Санкт-Петербурга возбуждены два уголовных дела за работу в ночное время вопреки коронавирусным ограничениям, сообщает управление Следственного комитета по городу.
«По факту выявления в ночь с 8 на 9 декабря 2020 года в барах, расположенных в Центральном районе города, нарушений санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — говорится в сообщении.
В управлении СК по Санкт-Петербургу отметили, что три бара на улице Рубинштейна в центре города продолжали работу в ночное время с 5 по 9 декабря вопреки ограничительным мерам городских властей и ранее вышедшему распоряжению Роспотребнадзора об их временном закрытии за выявленные нарушения.
Ранее сообщалось, что СК провел рейды по барам Санкт-Петербурга, чтобы выявить заведения, работающие в нарушение коронавирусных ограничений. Запрет на работу общепита ночью действует в городе с конца октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
До этого администрация Санкт-Петербурга постановила, что с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января рестораны и бары смогут принимать посетителей только с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа общепита в городе будет полностью под запретом. В ответ более 40 петербургских баров и кафе объявили о создании «Карты сопротивления» заведений общепита, которые открыто отказываются выполнять ограничительные постановления.