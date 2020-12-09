В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела по итогам рейдов по барам

До этого администрация Санкт-Петербурга постановила, что с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января рестораны и бары смогут принимать посетителей только с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа общепита в городе будет полностью под запретом. В ответ более 40 петербургских баров и кафе объявили о создании «Карты сопротивления» заведений общепита, которые открыто отказываются выполнять ограничительные постановления.