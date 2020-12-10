Голикова заявила о росте смертности в России почти на 10%

Голикова добавила, что власти ожидают дальнейшего роста смертности по итогам двух последних месяцев года. «Учитывая все факторы, которые мы сегодня анализируем и продолжаем выявлять, а также традиционное повышение смертности в зимнее время года по результатам всех статистических данных предыдущих лет, ожидаем повышения показателей смертности в ноябре и декабре текущего года», — сказала вице-премьер.