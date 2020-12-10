Голикова заявила о росте смертности в России почти на 10%
Смертность в России за 10 месяцев 2020 г. превысила аналогичный показатель прошлого года на 9,7%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
«Что касается роста общей смертности, за 10 месяцев 2020 года по России в целом он составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%», — сказала Голикова. Она отметила, что прирост смертности объясняется влиянием пандемии коронавируса, а без этого фактора «как минимум 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности».
Голикова добавила, что власти ожидают дальнейшего роста смертности по итогам двух последних месяцев года. «Учитывая все факторы, которые мы сегодня анализируем и продолжаем выявлять, а также традиционное повышение смертности в зимнее время года по результатам всех статистических данных предыдущих лет, ожидаем повышения показателей смертности в ноябре и декабре текущего года», — сказала вице-премьер.