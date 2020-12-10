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Голикова заявила о росте смертности в России почти на 10%

Ведомости

Смертность в России за 10 месяцев 2020 г. превысила аналогичный показатель прошлого года на 9,7%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается роста общей смертности, за 10 месяцев 2020 года по России в целом он составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%», — сказала Голикова. Она отметила, что прирост смертности объясняется влиянием пандемии коронавируса, а без этого фактора «как минимум 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности».

Голикова добавила, что власти ожидают дальнейшего роста смертности по итогам двух последних месяцев года. «Учитывая все факторы, которые мы сегодня анализируем и продолжаем выявлять, а также традиционное повышение смертности в зимнее время года по результатам всех статистических данных предыдущих лет, ожидаем повышения показателей смертности в ноябре и декабре текущего года», — сказала вице-премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных