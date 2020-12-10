Голикова уточнила правила употребления алкоголя при вакцинации от коронавируса
Употребление алкоголя до и после вакцинации от коронавируса должно быть ограничено, речь не идет о его полном запрете, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга, который транслировал телеканал «Россия 24».
«Я бы призвала наших коллег очень внимательно прислушиваться к той информации, официальной информации, которую мы даем и суть которой сводилась не к запрету – подчеркиваю – не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему», — сказала Голикова.
Вице-премьер рекомендовала желающим вакцинироваться воздержаться от принятия алкоголя в течение трех дней до процедуры и трех дней после, так как это важно для формирования иммунитета.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прием алкоголя необходимо прекратить минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и не употреблять спиртное 42 дня после прививки. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что при вакцинации от коронавируса рекомендуется не употреблять алкоголь в течение трех дней после каждой прививки, но о полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь не идет.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя, врачи и соцработники, поскольку они относятся к группе риска. Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность оценивается более чем в 95%.