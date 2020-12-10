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Голикова уточнила правила употребления алкоголя при вакцинации от коронавируса

Ведомости

Употребление алкоголя до и после вакцинации от коронавируса должно быть ограничено, речь не идет о его полном запрете, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга, который транслировал телеканал «Россия 24».

«Я бы призвала наших коллег очень внимательно прислушиваться к той информации, официальной информации, которую мы даем и суть которой сводилась не к запрету – подчеркиваю – не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему», — сказала Голикова.

Вице-премьер рекомендовала желающим вакцинироваться воздержаться от принятия алкоголя в течение трех дней до процедуры и трех дней после, так как это важно для формирования иммунитета.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прием алкоголя необходимо прекратить минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и не употреблять спиртное 42 дня после прививки. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что при вакцинации от коронавируса рекомендуется не употреблять алкоголь в течение трех дней после каждой прививки, но о полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь не идет. 

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя, врачи и соцработники, поскольку они относятся к группе риска. Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность оценивается более чем в 95%.

Ранее по теме: Попова посоветовала желающим вакцинироваться от COVID-19 не пить 56 дней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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