Голикова уточнила правила употребления алкоголя при вакцинации от коронавируса

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прием алкоголя необходимо прекратить минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и не употреблять спиртное 42 дня после прививки. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что при вакцинации от коронавируса рекомендуется не употреблять алкоголь в течение трех дней после каждой прививки, но о полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь не идет.