Путин заявил об интересе России прояснить ситуацию с Навальным
Президент России Владимир Путин сказал членам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о заинтересованности Москвы в прояснении ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на главу СПЧ Валерия Фадеева.
«Президент сказал, что мы как никто заинтересованы в прояснении этого печального дела», — рассказал Фадеев. По его словам, Путин отметил, что уголовное дело не возбуждается из-за отсутствия у России достаточных оснований. ФРГ не ответила на многочисленные запросы российской стороны.
Так президент ответил на вопрос члена СПЧ Николая Сванидзе о том, почему по факту произошедшего с Навальным не возбуждается уголовное дело.
Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», однако не предоставил России доказательства и результаты анализов основателя ФБК.
Генпрокуратура направила Берлину четыре запроса о правовой помощи по делу Навального. 6 ноября ведомство сообщило, что получило ответ от компетентных органов Германии по расследованию факта госпитализации Навального, однако Берлин не ответил ни на один поставленный Россией вопрос.