Рогозин назвал число умерших от коронавируса работников космической отрасли
Умерли от коронавируса за все время пандемии 78 работников ракетно-космической отрасли России, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
«На сегодняшний день за все время эпидемии у нас заболевших – 13082 (+166 за сегодня), итого выздоровевших – 10017 (+148 за сегодня), итого умерших – 78 (+1 за сегодня)», — написал Рогозин.
Ранее пресс-служба Федерального медико-биологического агентства сообщила, что ФМБА и «Роскосмос» занимаются организацией вакцинации от коронавируса отряда российских космонавтов. Космонавты и сотрудники центра будут вакцинированы препаратом «Спутник V», в дальнейшем также планируется иммунизация сотрудников ключевых предприятий «Роскосмоса».
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 27 927 новых случаев коронавируса, 25 887 человек выздоровели, 562 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев COVID-19 и 45 280 летальных исходов.